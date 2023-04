Erano stati accusati di blocco stradale nel corso della protesta del latte sulla statale 131 dcn al bivio di Lula il 13 febbraio 2019. Ma il collegio del tribunale di Nuoro questa mattina ha assolto i pastori Emanuele Carta, Antonio Carta, Domenico Carta e Silvio Goddi. «Il fatto non è previsto come reato», recita la sentenza che assolve i pastori per cui la Procura aveva chiesto la condanna a otto mesi.

Secondo la difesa non vi fu alcun blocco, in quanto i pastori erano convinti di esercitare pacificamente il proprio legittimo diritto a manifestare.

