Sono stati notati verso l’una di stanotte dai carabinieri mentre transitavano in auto a fari spenti a velocità sostenuta nella via Istria a Selargius. Dopo un inseguimento prima in auto e poi a piedi, a seguito del cappottamento del mezzo in fuga, i militari hanno raggiunto due fuggitivi a Monserrato nella via Riu Mortu. Con loro sorpresa i militari hanno scoperto essere i due minorenni.

A quel punto la pattuglia della Stazione di Selargius, col successivo ausilio dei colleghi di Monserrato e della Sezione Radiomobile della compagnia di Cagliari, ha proceduto all’accompagnamento presso i propri genitori dei due 14enni Rom, che si erano entrambi resi responsabili del furto aggravato di un’autovettura Hyundai Hatos di proprietà di un pizzaiolo 38enne di Selargius. I ragazzi sono stati affidati alle rispettive madri, esercenti la responsabilità genitoriale, così come previsto dalla legge.

