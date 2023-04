Il consigliere regionale Francesco Agus non ha preso molto bene le giustificazioni di Gianni Chessa in merito alla perdita dell’America’s Cup. E sui suoi canali social mena come un fabbro sull’assessore al Turismo: “Certe dichiarazioni oltrepassano la soglia del ridicolo”.

Agus contesta soprattutto il passaggio in cui Chessa imputa agli organizzatori dell’America’s Cup di non aver rispettato le regole degli appalti. Rilanciando sui tanti affidamenti diretti che l’assessore ha elargito durante la legislatura.

“Di che regole parla l’assessore? Quelle che hanno favorito la ripartizione della spesa (milioni di euro) tra fondazioni, consorzi e enti che poi hanno individuato, guarda caso, gli stessi fornitori? Quelle che avrebbero permesso di destinare senza bando sei milioni di euro a un associazione nemmeno formalmente costituita per organizzare eventi sportivi vari ed eventuali? Quelle che hanno permesso l’erogazione di risorse per grandi eventi (tra cui il Rally di Sardegna, in particolare) nonostante non fosse ancora approvata una legge che le stanziasse? Quelle che hanno permesso click day senza alcuna valutazione sulla qualità degli eventi finanziati?”.

Infine ha promesso battaglia in Consiglio. “Avremo modo di approfondire ulteriormente questa tematica appena ci invieranno i dati che abbiamo richiesto formalmente. Per ora quelli che abbiamo già in nostro possesso confermano il fatto che le regole in quell’assessorato siano state viste spesso come un optional”.

