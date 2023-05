Pressing dei sindacati sul Governo per la vertenza Portovesme srl. Le segreterie territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec hanno sollecitato in una lettera indirizzata alla sottosegretaria al ministero delle Imprese e del Made in Italy con delega alle crisi industriali, Fausta Bergamotto (e per conoscenza al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas) la convocazione del gruppo di lavoro tecnico che dovrà discutere del progetto della Glencore sulle nuove produzioni delle materie prime per le batterie elettriche.

Nei giorni scorsi era stato lo stesso amministratore delegato dell’azienda, Davide Garofalo, a chiedere l’avvio dei gruppi di lavoro evidenziando come le nuove produzioni non siano ancora regolamentate da norme comunitarie, anzi che in UE la materia prima che la Portovesme andrà a trattare, la black mass, è ancora vista come un rifiuto pericolo. Per questo secondo l’azienda sarebbe bene che le autorità scrivano le regole ambientali nuove per questa nuova attività.

Intanto ieri, in occasione della manifestazione regionale del primo maggio in Sardegna che si è tenuta proprio a Portovesme, i sindacati hanno sollecitato le istituzioni a nominare i delegati che dovranno sedersi ai tavoli che dovranno terminare il confronto entro il 30 giugno.

