La prima edizione, il 25 maggio del 1922 a Cagliari, era stata dedicata ai piloti “gentlemen sardi”, nati o comunque residenti in Sardegna. Allora erano state previste quattro categorie di vetture: sino a 1.300, da 1.301 a 2.000, da 2.001 a 3.000 ed oltre 3.000 cmc. Nel regolamento erano elencate con dovizia di particolari tutte le regole che i gentlemen sardi avrebbero dovuto rispettare. Ad esempio: “il numero di gara dovrà essere dipinto a cura dei concorrenti sul radiatore e su entrambi i lati del cofano, con cifre bianche su fondo scuro”. Inoltre gli autisti gentlemen, oltre ad essere adeguatamente abbigliati con lo stile dell’epoca, non dovevano essere inappetenti: i due componenti dell’equipaggio, che peraltro non dovevano scambiarsi di posto, dovevano pesare complessivamente non meno di 120 chili, altrimenti erano costretti ad appesantirsi con zavorra piombata.

La prima gara cagliaritana fu vinta da tal Ceccherini a bordo di una Fiat 501. Ed oggi dopo esattamente 101 anni da quella eroica gara, la Sardegna torna a rivivere ancora una volta le emozioni d’antan della Coppa Gentlemen sardi.

La manifestazione di auto d’epoca, 16ma edizione in assoluto nell’isola, si tiene da oggi a domenica 21 maggio, nelle Province di Cagliari e Ogliastra.

Nata come prima gara sarda, la Coppa Gentlemen Sardi è stata riscoperta dall’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna e da allora diventata appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni per auto storiche, sia in Sardegna che a livello nazionale. Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti (7 “Manovella d’ oro”, due encomi, etc).

Oggi la manifestazione è inclusa nel calendario nazionale A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) ed a partire 2022, è stata inserita fra i 15 eventi di “ASI Circuito tricolore”, con l’alto patrocinio dei Ministeri del Turismo, quello della Cultura e quello delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e dell’A.N.C.I.

Il suo circuito favorisce, attraverso l’utilizzo del mezzo storico, un processo di promozione del territorio confermando un riconoscimento che dura da 15 anni e che annovera la Sardegna come terra ospitale per eventi motoristici.

Dal 2007 ad oggi – si legge in una nota – numerosi equipaggi sono venuti dalla penisola, apprezzando la formula proposta: un giusto mix tra turismo, cultura, enogastronomia ed un pizzico di agonismo attraverso i giochi di abilità. Anche per questa edizione è prevista la presenza delle vetture storiche della Polizia di Stato, provenienti dall’ Autocentro di Cagliari e di Padova, e quella dei Carabinieri provenienti dal Comando di Roma.

Il programma di questa edizione si articola su tre giornate che si concluderanno con una carovana di auto che terminerà la sua corsa a Cagliari, in Via Roma.

“C’è un filo rosso che lega la Sardegna ai motori- commenta il presidente dell’Associazione Automoto d’epoca Sardegna Alessandro Casciu – la nostra isola è con merito diventata il territorio ideale per la Coppa Gentleman e ci sembra naturale continuare a tenere alta la partecipazione del pubblico. Gli appassionati si incontrano e organizzano occasioni per mostrare i loro gioielli, presentare le loro auto, creano occasioni di scambio e crescita per appassionati”.

