Stava lavorando in un campo in via Cala Moresca, alla periferia di Golfo Aranci, quando ha perso il controllo della sua motozappa riportando gravissime lesioni alle gambe. L’incidente si è verificato questa mattina verso mezzogiorno lungo la strada che dà il nome alla zona.

Immediatamente sono sopraggiunti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che dopo le prime cure hanno trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

