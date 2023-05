Con ordinanza n.63 del 23 maggio, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha disposto, su indicazione del consulente tecnico d’Ufficio, il ripristino dell’accesso all’immobile di via Dettori n.47.

Il provvedimento, adottato in virtù della prosecuzione delle indagini geotecniche e geofisiche in via Dettori in corso di esecuzione a cura del Comune di Cagliari e dietro richiesta del consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale di Cagliari, ha parzialmente revocatato l’ordinanza sindacale di sgombero n.3/2023.

Con la nuova ordinanza è stata ridotta ulteriormente l’estensione dell’area interdetta all’accesso a causa dei dissesti statici verificatisi in diversi immobili di proprietà privata nel mese di gennaio 2023.

