Anche in Sardegna c’è un grosso problema di mobilità dei docenti delle Discipline giuridiche ed economiche.

Con una nota il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDD), dopo aver analizzato i dati relativi ai trasferimenti della classe di concorso A046, prende atto della “situazione catastrofica” in cui versano i docenti in questione, sostanzialmente immobilizzati da più lustri negli istituti di assegnazione, senza possibilità reale di rientro.

Nell’Isola si registra solo un trasferimento interprovinciale nella provincia di Cagliari.

I dati in questione, prosegue la nota, inducono a una riflessione semplice: nulla cambia da un anno all’altro circa la mobilità per la classe di concorso A046 perché sostanzialmente non sono stati messi in atto né strategie né provvedimenti funzionali a cambiare lo status quo che da più di dieci anni a questa parte riproduce una realtà stagnante e obsoleta.

Il CNDD si sofferma su questo punto: “Se i docenti A046 non tornano alla propria sede di residenza, neanche dopo quindici anni di servizio a mille chilometri di distanza, dal momento che nessuno ha mai preteso il posto sotto casa subito, dipende in buona parte dalla mancanza di progetti, iniziative e riforme, facilissimi da attuare e di grande utilità sociale, che vengono costantemente disattesi, nonostante le continue sollecitazioni e le indicazioni operative di riferimento del nostro Coordinamento”.

Il CNDDU, pertanto, chiede urgentemente al ministro dell’Istruzione Valditara, di prendere atto di tale grave situazione e intervenire tempestivamente.

