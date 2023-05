La Cgil di Cagliari si schiera al fianco degli studenti per il...

La delegazione della Cgil di Cagliari sarà presente per sostenere le ragioni degli studenti che domani manifesteranno in Viale La Playa in occasione dell’inaugurazione del nuovo Campus universitario.