Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava nella ristrutturazione di un’abitazione in via Roma a Settimo San Pietro, nella città metropolitana di Cagliari. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa due metri a causa del crollo del solaio sul quale stava intervenendo.

Soccorso dai colleghi di lavoro, è stato poi trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118: è ora ricoverato al Policlinico di Monserrato con assegnato un codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Saranno ora i carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena e della stazione di San Pietro, in collaborazione con gli specialisti dello Spresal, a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

