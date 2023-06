Domenica scorsa 4 giugno si è tenuta a Varsavia una grande manifestazione di protesta con oltre 500mila persone, contro la politica del governo e contro la legge che vieta quasi completamente l’aborto. Una delle più importanti organizzazioni promotrici, Strajk Kobiet, ha riconosciuto pubblicamente il sostegno che la Sardegna ha dato alle donne polacche.

In Polonia la conseguenza del divieto all’aborto, che prevede l’arresto per i medici che lo praticano, è una lunga scia di morte: sono già sei le vittime accertate, morte di setticemia, ma potrebbero essere molte di più. Tra i movimenti che hanno aderito alla manifestazione c’è Strajk Kobiet, un’organizzazione che dal 2016 si batte per difendere il diritto all’aborto. Il movimento, che deve difendersi anche dalla rigida censura praticata dal governo, e poiché deve aiutare le donne ad abortire in sicurezza all’estero, conta su una rete di organizzazioni diffuse in tutta l’Europa.

Da qualche anno è nata Strajk Kobiet Sardynia, un sostegno dall’Isola con lo scopo di far conoscere la condizione delle donne che non possono abortire nel loro paese, ma anche di sensibilizzare l’opinione pubblica italiana verso il rischio di perdere uno dei diritti civili più importanti che anche nel nostro paese viene continuamente messo in discussione.

Attraverso i social, SKS racconta quanto accade in Polonia, i terribili fatti di cronaca legati alle donne per le quali i medici non sono potuti intervenire in tempo e ogni iniziativa in difesa di questo diritto. E così, quando ieri la bandiera simbolo della lotta di Strajk Kobiet ha svettato su una delle torri più alte di Alghero, l’organizzazione polacca ha rilanciato lo scatto per esprimere la gratitudine per la solidarietà dimostrata dall’Isola.

