Presentata a Cagliari Alleanza rossoverde, la nuova aggregazione politica che nasce dalla convergenza di Europa verde Sardegna, Possibile e Sinistra sarda. Dopo un periodo di collaborazione all’interno del Consiglio regionale, le tre forze politiche hanno deciso di dar vita a un progetto politico che superi la frammentazione tipica a sinistra.

L’alleanza nasce soprattutto per per sfrattare il centrodestra da Villa Devoto: “La Sardegna va ricostruita dopo catastrofe Solinas” si legge nella nota.

Il nuovo gruppo si propone come promotrice di un percorso politico di discussione che tenga insieme tutte le opposizioni, sia quelle rappresentate in Consiglio regionale sia quelle che animano la società sarda, “con l’obiettivo di restituire ai cittadini la fiducia perduta in questi ultimi anni bui”.

Tutti questi punti sono stati rappresentati durante Sardegna Domani, il primo incontro pubblico di presentazione, ospitato oggi pomeriggio al teatro Adriano di Cagliari e coordinato da Thomas Castangia. Sul palco si sono alternati consiglieri regionali, amministratori locali e rappresentanti del mondo delle associazioni, della cittadinanza attiva e dell’autodeterminazione per proporre idee e spunti sulla Sardegna.

Le battaglie politiche che caratterizzeranno Alleanza rossoverde sono le stesse che in questi anni sono state portate avanti dal gruppo consiliare: una sanità pubblica di qualità garantita a tutti i cittadini sardi; il diritto alla mobilità sia interna all’isola sia nei collegamenti con Italia ed Europa; investimenti seri e continui su innovazione e ricerca che coinvolgano le aziende sarde e siano attrattivi per quelle che vorranno insediarsi in Sardegna. Una particolare attenzione verrà rivolta alla tutela dell’ambiente e alla transizione energetica e digitale che dovranno vedere la Sardegna protagonista.

