Hanno atteso la decisione del Tar e poi hanno deciso di parlare: il Bar Florio non chiuderà fino al 12 luglio.

Il Comune di Cagliari aveva deciso di chiudere il locale per via “dell’utilizzo di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicale, gestito da dj, in assenza di valido titolo abilitativo”.

Il Tar però ha sospeso l’ordinanza comunale. “Abbiamo aspettato a parlare per rispetto delle procedure: il Tar ha deciso di sospendere gli effetti dell’ordinanza comunale fino al 12 luglio. Cosa significa in pratica? Che i tavolini sono nella loro solita postazione e così noi”.

La decisione aveva suscitato molte polemiche in tutta Cagliari, con tanti cittadini che si erano schierati a favore del locale.

