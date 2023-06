È stato tratto in arresto lo stalker olbiese, già sottoposto al regime dei domiciliari per atti persecutori ai danni della ex compagna e dei suoi figli minorenni.

Come disposto con provvedimento urgente dal Gip del Tribunale di Tempio, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali.

L’ex compagno della vittima, dopo averla minacciata e perseguitata per quasi un anno, avrebbe anche parlato della vicenda di Giulia Tramontano, la giovane donna al settimo mese di gravidanza uccisa a Senago, nel Milanese.

Non solo, lo stalker avrebbe anche trovato l’indirizzo di casa dell’uomo che riteneva essere il nuovo compagno della ex.

