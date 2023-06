Nasce a Sestu la clinica psichiatrica più grande della Sardegna. La struttura, in rete con i centri per l’autismo di Villamar e Monastir, è stata costruita in appena sei mesi e conta 72 posti, 32 residenziali e 40 diurni.

Di prossima inaugurazione, la clinica sarà pienamente operativa nel giro di due mesi e garantirà un servizio all’avanguardia attraverso un’assistenza riabilitativa che allevi il più possibile le difficoltà che deve affrontare chi soffre di patologie psichiche e attenuare i disagi a carico dei familiari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it