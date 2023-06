Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei passeggeri si complica la situazione dei parcheggi nei pressi dell’aeroporto di Elmas. La carenza di posti e che peraltro sono a pagamento dopo i primi 10 o 20 minuti (a seconda delle zone) fa sì che numerosi automobilisti rimangano in sosta ai bordi della rotatoria all’ingresso o delle strade limitrofe per aspettare parenti e amici che devono arrivare in Sardegna.

Per correre ai ripari la Sogaer ha deciso di mettere a disposizione, a titolo gratuito per le prime due ore, circa 150 stalli dell’ex parcheggio Italia situati nella zona sud dell’aerostazione e raggiungibili percorrendo via dei Trasvolatori. Si attendono le autorizzazioni degli enti di controllo, ma il via libera dovrebbe arrivare entro i primi di luglio.

L’area, arrivata alla Sogaer in seguito ad un esproprio, era destinata alla realizzazione della torre di controllo che però sarà realizzata in un altro spazio.

Il tempo concesso, due ore, secondo le valutazioni dei tecnici dello scalo, sono un buon margine per accompagnare o riprendere qualcuno che deve viaggiare o arriva a Cagliari, ma anche per vedere una mostra o seguire la presentazione di un libro.

Intanto, per evitare intasamenti ai varchi dei controlli, la Sogaer chiede che chiunque debba partire si presenti all’aeroporto almeno due ore prime del volo.

