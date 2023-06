La Guida Bar d’Italia 2022 del Gambero Rosso lo aveva consacrato miglior bar della Sardegna: “tre tazzine” e un giudizio “Eccellente”. Eppure lo storico Caffè Svizzero di Cagliari, all’angolo tra il Largo Carlo Felice e via Crispi, sabato chiuderà le serrande. Basta con i croissant e i bomboloni. Basta con le pizzette sfoglia. Le macchine del caffè espresso saranno inesorabilmente fermate, probabilmente per un mancato accordo sul prezzo dell’affitto del locale. Elemento essenziale, quello dei costi vivi, in un momento di crisi economica che non accenna a passare.

Fondato nel 1880 e ampliato nel 1901, il Caffè Svizzero rappresenta un pezzo di storia a Cagliari. Più che un semplice bar è una sorta di museo. Gli arredi e i bellissimi lampadari sono tutelati dalla Soprintendenza alle belle arti.

Per il locale del centro storico, che per oltre un secolo è stato teatro della dolce vita cagliaritana, domani sarà l’ultimo giorno prima della chiusura. Poi si conoscerà il futuro. I locali potrebbero continuare ad ospitare un bar, come avvenuto negli ultimi 123 anni, oppure essere annessi all’ennesimo albergo a cinque stelle in via di realizzazione a Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it