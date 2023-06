Nahitan Nandez resta o va via? Il centrocampista uruguaiano è un pezzo pregiato della rosa del Cagliari, va in scadenza tra un anno e ha mercato. A tal punto che anche la Juventus ha chiesto di recente informazioni sul suo conto ed ha abbozzato una proposta. Rispedita al mittente.

In questo momento Nandez è in vacanza con la famiglia e la compagna. In una delle ultime stories pubblicate su Instagram, la madre del calciatore ha dichiarato: “Cara Sardegna, aspettatemi!”.

Semplice botta d’allegria o indizio di una permanenza? Per ora la frase ha acceso gli animi dei tifosi rossoblù, che sperano di vedere ancora Nandez a Cagliari. E che confermano la volontà del giocatore di giocare un altro anno in Sardegna, qualora non dovessero esserci offerte irrinunciabili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it