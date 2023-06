Il Consiglio della Municipalità di Pirri ha espresso parere negativo alla proposta di realizzare una lottizzazione tra via Pisano, via Newton e viale Marconi.

Nella lottizzazione è prevista la realizzazione di tre aree residenziali per un totale di circa mille abitanti. Poi due aree destinate a servizi, quattro parcheggi di scambio e una vasta area verde adibita a parco con un campo da baseball e servizi connessi.

“No all’ennesima lottizzazione” tuonano dal Consiglio, in particolare la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca. “Siamo già alla quarta in meno di quattro anni. Mentre i problemi dei cittadini continuano ad essere irrisolti. È inaccettabile da tutti i punti di vista”.

La Presidente della Municipalità ha aggiunto anche che “nel centro storico di Pirri è presente un ingente numero di abitazioni disabitate e in decadenza. Prima di progettare e realizzare nuove abitazioni sarebbe bene concentrarsi sulla risoluzione dei problemi legati al traffico su via Vesalio e sul recupero e la riqualificazione dell’esistente”.

Emanuele Boi, Presidente della Commissione Urbanistica della Municipalità, sottolinea: «Siamo stati chiamati ad esprimerci una prima volta su questo progetto e ci siamo astenuti chiedendo che i privati tenessero in considerazione le esigenze della cittadinanza. La proposta che abbiamo bocciato prevede una riduzione degli spazi destinati ai servizi, dimostrando per l’ennesima volta la mancanza di attenzione di questa amministrazione verso le necessità dei pirresi. Questa lottizzazione peraltro andrebbe ad appesantire ulteriormente la mole di traffico veicolare che quotidianamente invade le strade del territori”.

