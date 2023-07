Rischia grosso il 35enne di Sestu che ieri pomeriggio, poco dopo le 14, ha parcheggiato il camion noleggiato, finito poi contro i tavolini di Corso Vittorio Emanuele a Cagliari. Dall’incidente sono rimaste ferite ben 15 persone.

Il giovane sarà multato per aver violato l’articolo 141 del codice della strada (omesso controllo) e la sua posizione sarà segnalata alla Prefettura di Cagliari per una eventuale sospensione della patente.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’autista aveva tirato il freno a mano solo in parte. Per questo il furgone, un minuto e mezzo dopo essere stato parcheggiato, ha iniziato a muoversi da solo.

Ma non è stato l’unico errore, come spiegano i vigili: la marcia infatti non era stata inserita e lo sterzo era stato posizionato verso sinistra. Se svolte in modo regolare, tutte queste operazioni avrebbero impedito al veicolo di scivolare da piazza Yenne, dove era parcheggiato, sino al Corso.

Il mezzo non è stato sequestrato, ma dalle verifiche è emerso che era anche senza revisione.

