Utilizzando il bonus facciate del 90% avevano accumulato crediti per oltre 5 milioni di euro. Ma i relativi lavori di ristrutturazione in realtà non erano mai stati eseguiti oppure erano stati effettuati per importi nettamente inferiori a quelli che risultavano nelle false attestazioni.

Per questo sei sassaresi (imprenditori edili, professionisti e un amministratore di condominio) sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Sassari, in coordinamento con la Procura, per associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe a danno dello Stato nell’ambito delle misure di sostegno al settore edilizio.

Nella rete delle fiamme gialle sono finiti in concorso per singoli episodi, anche altri 47 soggetti (privati e amministratori di condominio), committenti dei lavori di recupero o restauro delle facciate dei propri edifici. Le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato 5.593.440 euro di crediti d’imposta indebiti che sono finiti nei cassetti fiscali degli indagati.

L’indagine si è basata prevalentemente su acquisizioni e analisi documentali, indagini finanziarie, sopralluoghi e verifiche in 52 immobili sparsi nel Sassarese, nonché sull’esame testimoniale di numerosissimi soggetti privati, condomini e imprenditori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it