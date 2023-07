Il caldo record e il vento della giornata di ieri hanno favorito il divampare di 15 incendi in tutta la Sardegna, per sette dei quali si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Si tratta dei Comuni di Mores in località “Funtana Pedras frittas – Bena Irde”, Senorbì in località “Bruncu Nuregumini”, Siligo in località “Sa pala attu areste”, Guspini in località “Pratzidus”, Santa Giusta in località “S.S. Carlo Felice”, Mandas in località “Case mitza melas”, e Villanovafranca nella località “Su forraxi”.

In tutti i casi sono andati in fiamme diversi ettari di terreno adibiti a colture, pascoli oltre a boschi, canneti e frutteti.

