Le sorti dei dipendenti del Teatro Lirico di Cagliari preoccupano l’opposizione comunale che solleva la questione con un’interrogazione al sindaco Paolo Truzzu, con prima firmataria la consigliera PD Camilla Soru.

Con lei anche i colleghi dem Fabrizio Marcello, Matteo Lecis, Cocco Ortu, Guido Portoghese e Rita Polo, la deputata Francesca Ghirra, le consigliere di Possibile, Giulia Andreozzi e Francesca Mulas, Marzia Cilloccu di Progetto Comune per Cagliari e Andrea Dettori di Sinistra per Cagliari.

“Il Teatro Lirico di Cagliari – si legge nel testo – impiega 224 lavoratori a tempo indeterminato e circa 80 lavoratori con contratti a termine. Era stata pianificata una stagione estiva decentrata, con l’obiettivo di portare opere liriche in diverse località della Sardegna e coinvolgere i comuni ospitanti. Tuttavia, il Consiglio di indirizzo (CDI) ha deciso unilateralmente di annullare questa stagione estiva decentrata, lasciando senza lavoro i lavoratori precari che si erano preparati per l’attività”.

Non solo. “La situazione – prosegue il testo – è resa ancora più critica dalla mancata indizione di bandi per le posizioni vacanti, nonostante il Decreto Legge del 2019 preveda la possibilità per il Teatro Lirico di aprire selezioni riservate ai precari con un certo livello di anzianità di servizio, fino al 50% dei posti disponibili. Al contrario, altre Fondazioni Liriche hanno già completato le stabilizzazioni dei propri precari storici tramite bandi riservati”.

La consigliera Soru fa poi sapere che “l’organizzazione sindacale ha fatto sforzi per trovare una soluzione ai problemi presenti, ma finora non è stata ascoltata. A causa di queste circostanze, i lavoratori del Teatro Lirico di Cagliari hanno scioperato il 19 luglio”.

Per questo motivo la prima firmataria dell’interrogazione, insieme ai colleghi la Cisl Fistel Sardegna chiedono alle istituzioni comunali e regionali di intervenire per trovare una soluzione. “Siamo convinti – conclude Soru – che sia ancora possibile costruire un percorso comune con l’obiettivo prioritario di salvaguardare e valorizzare l’Istituzione Teatro Lirico e tutti i lavoratori e le lavoratrici che rappresentano il vero valore aggiunto dell’istituzione culturale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it