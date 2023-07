La Sardegna continua a bruciare. Nella giornata di ieri si sono registrati 15 incendi su tutto il territorio regionale. Per due di questi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Nel Comune di Sant’Andrea Frius, in località Mitza Crabittu, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata da un massiccio dispiegamento di forze.

Per l’intervento, infatti, è stato necessario l’aiuto del personale a bordo degli elicotteri leggeri “as350b3” delle basi di Villasalto e San Cosimo, del Gruppo Gauf del Corpo forestale a bordo dell’elicottero pesante SuperPuma di stanza a Fenosu, e del Can 23 e l’ A500 dell’Areonautica Militare.

Sul posto presenti anche le squadre del Gruppo Gauf di Cagliari, alcune squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Senorbì, le squadre dei Vvf di Cagliari e due squadre di volontari delle associazioni di Sant’Andrea Frius e Siurgus Donigala.

Grazie alla prontezza di intervento l’incendio ha interessato un’area di circa 8 ettari con copertura vegetale ad altofusto di sughera,nonchè aree coltive di vigneti e uliveti.

Vasto incendio anche nel Comune di Serri, in località Corti Malloni, per cui si è reso necessario l’intervento del personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili , coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono, Marganai e Fenosu, il Can 7. Presenti anche le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanovatula.

L’incendio ha interessato una superficie ricoperta a pascolo nudo ed è attualmente spento.

