In arrivo dal ministero dei Trasporti 2,4 milioni di euro per la Sardegna. Sono fondi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche, per la messa in sicurezza e l’adeguamento di case, uffici e proprietà private.

Lo annunciano il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais e il deputato Dario Giagoni, entrambi della Lega, che ringraziano il vice premier e ministro Matteo Salvini: “Sono risorse importanti, frutto dell’impegno assunto dal vicepremier Salvini, con un decreto firmato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e del Lavoro e Politiche sociali”.

Nello specifico i fondi sono ripartiti in 2,15 milioni di euro per il 2023 e 280mila euro circa per il 2024. “Sono risorse fondamentali per la messa in sicurezza e l’adeguamento alle esigenze di chi convive con la disabilità in case o uffici – sottolinea Giagoni -. Ancora una volta, dalla Lega arriva un segnale importante di attenzione alle esigenze di tutti i cittadini”.

