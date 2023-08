Da tempo è in atto una battaglia nel quartiere Marina di Cagliari contro la movida e le sue conseguenze. Ma anche conte i rumori molesti che agitano la tranquillità dei residenti.

Ecco dunque che sta per arrivare una petizione alquanto singolare. Ovvero vietare il rumore dei trolley dei turisti o degli studenti che passeggiano per le strade del quartiere.

”Non è un problema da poco” dichiara Francesco, nostro lettore e residente nei pressi di via Manno. “L’inquinamento acustico è di proporzioni importanti. Per questo c’è l’idea avanzare una proposta popolare affinché il Comune regoli in città l’utilizzo dei trolley o di qualunque altro oggetto trascinabile”.

Come? Invitando turisti e non a dotarsi di ruote “speciali” e “silenziose” al passaggio. Pena l’impossibilità di trascinare l’oggetto per strada, come sta già avvenendo in diverse città d’Europa.

“Si tratta di una proposta di buon senso e rispetto. A noi eviterebbe stress acustico, per loro non cambierebbe assolutamente nulla” conclude.

