Il Cagliari ha ottenuto col Bologna la seconda sconfitta consecutiva di questa stagione di Serie A, e di questo Claudio Ranieri non può essere felice. La delusione è palpabile ai microfoni di Sky e Dazn.

Sulla sconfitta patita. “Abbiamo commesso troppi errori sull’1-0. Quando sbagli, paghi. Peccato, dobbiamo essere più pratici e determinati. Dobbiamo essere più attenti in certe circostanze, la Serie A è diversa”.

Sul peso offensivo. “Petagna ha fatto molto bene. La sua uscita ci ha tolto tanto. Dopo siamo riusciti ad essere pericolosi solo Luvumbo”.

Sulla prestazione. “Sono contento della squadra. Peccato per gli episodi. In Serie B non venivamo puniti se commettevamo questi errori, in A invece è diverso”.

