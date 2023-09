Grave incidente nella notte di ieri a Sassari.

Un’auto si è ribaltata dopo le 23 in via Dante. Ancora da accertare le cause del sinistro stradale.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo.

Sul posto anche la Polizia locale e l’ambulanza del 118.

