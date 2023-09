Una giornata di giochi nei giardini di via Tavolara a Sassari si è trasformata in spavento per un bambino di 8 anni, lasciato solo e sotto la pioggia per almeno due ore e mezzo.

Diversi genitori, preoccupati per il piccolo, hanno segnalato la sua presenza agli operatori della stazione mobile della polizia locale. Il bambino, come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, è stato trovato completamente bagnato per la pioggia che si è abbattuta tra le 16 e le 16.30, vestito con una maglietta colorata e pantaloncini corti.

Gli agenti della polizia locale sono arrivati sul posto intorno alle 17, dopo diverse segnalazioni da parte dei genitori presenti nel parco. Il bambino era visibilmente solo e nessun adulto era in vista. È stato rassicurato dagli agenti e si è cercato di raccogliere informazioni utili per rintracciare i genitori.

Compito non semplice, il piccolo non poteva fornire informazioni chiare sulla posizione esatta della madre. Ma, grazie a una serie di verifiche e intuizioni degli agenti, è stato possibile individuare la madre del bambino, che si trovava in un locale nelle vicinanze del parco giochi.

Gli agenti hanno successivamente appreso che il bambino era stato portato a scuola la mattina stessa e che la madre lo aveva prelevato intorno alle 11.30. Poi, a partire dalle 14.30, il bambino era stato lasciato solo nei giardini di via Tavolara, dove è rimasto fino alle 17, quando è stato trovato in sicurezza dalla polizia locale.

