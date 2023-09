Bomba d’acqua ieri pomeriggio a Posada: la pioggia incessante ha mandato in tilt il traffico in tutto il centro abitato e provocando danni ingenti.

L’emergenza è scattata intorno alle 16 quando sul paese è iniziato a piovere a dirotto. L’acqua è andata aumentando fino all’arrivare di un vero e proprio diluvio che ha allagato strade e allagato scantinati.

In poco tempo sono giunte alla centrale dei vigili del fuoco decine di chiamate di aiuto. Il sindaco del paese, che ha subito personalmente ingenti danni, ha istituito in comune il Coc per coordinare gli interventi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it