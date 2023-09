Circa un centinaio di sardi, militanti della Lega, hanno partecipato al ritrovo di Pontida. Una occasione che saldato il rapporto tra la Lega sarda e quella nazionale. Molto felice dell’evento Michele Pais, coordinatore regionale della Lega Sardegna.

“La Sardegna ha dato un contributo importante in termini di presenza e di amore verso il partito. La Lega è ben radicata nella nostra Isola, dove amministra con il Centrodestra in Regione e in tanti Comuni. Abbiamo dato un segnale importante in vista delle elezioni regionali di febbraio. Sono orgoglioso e fiero della nostra squadra e del lavoro che abbiamo fatto fin qui. Grazie ragazzi! Grazie Lega! Avanti, a testa alta, con Matteo Salvini!”.

Ottanta bandiere dei quattro mori hanno sventolato durante tutta la manifestazione. Il gazebo della Sardegna è risultato il più visitato del Pratone: ha offerto assaggi dei nostri prodotti tipici ad oltre duemila persone.

