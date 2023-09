Centinaia di persone hanno partecipato a Fonni alla manifestazione di solidarietà verso i pazienti oncologici della Asl di Nuoro.

L’evento è stato organizzato dopo il caso di Gian Michele Angheleddu. L’autotrasportatore che nei giorni scorsi si è visto consigliare dal servizio di Radioterapia di Nuoro di andare fuori dall’isola per le cure.

Angheleddu ha denunciato “la vergogna dell’esposto contro ignoti per danno di immagine presentato alla Procura di Nuoro dall’assessorato regionale alla Sanità”.

“Oggi siamo qui per il diritto alle cure di tutti i sardi in modo che nessuno debba andare oltre mare per curarsi” ha aggiunto.

Presenti le varie associazioni dei malati tra cui “Sos Sanità Barbagia Mandrolisai” e “Vivere a Colori”.

