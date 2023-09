I lavoratori del Parco Geominerario, a sei mesi dalla finanziaria e dopo l’ approvazione del collegato, sono costretti alla Naspi. Lo denuncia la consigliera regionale Rossella Pinna del Partito Democratico con una nota.

“Il lungo iter del Collegato ha come risultato, per i dipendenti del Parco Geominerario, l’impossibilità di veder garantito il proprio lavoro. Obbligati a fare ricorso alla Naspi, con tutto quel che significa in termini di perdita economica, di disagio per lo stallo lavorativo e senza certezza di rientro a breve nel ruolo. Sono le ennesime vittime della politica regionale targata Solinas“.

La consigliera si augura che l’assessora Ada Lai possa intervenire a breve per mantenere le promesse fatte ai lavoratori: ovvero il lancio di un nuovo progetto per il Parco Geominerario.

