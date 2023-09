Blitz dei carabinieri dei Nas ieri in diversi locali pubblici. Durante l’ispezione in un ristorante orientale del centro storico i militari hanno trovato tonni congelati e ricongelati, in totale spregio delle norme sanitarie.

I carabinieri hanno sequestrato 13 kg e mezzo di tonno e 3,8 kg di carne.

Tutti alimenti che, come è emerso dalle indagini, da scongelati venivano continuamente risottoposti a congelamento senza rispetto delle procedure previste dal manuale di autocontrollo Haccp.

