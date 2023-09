Un parto effettuato come ai vecchi tempi a Santa Teresa di Gallura, dove una ragazza tedesca di 37 anni ha dato alla luce un bambino.

Stephanie e Markus, il marito, vivono in campagna. Appena alla ragazza si sono rotte le acque, lui ha chiamato il 118. Gli operatori della Protezione Civile Lungoni, in collaborazione con i medici del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Sassari, hanno contribuito alla nascita in sicurezza del piccolo.

Mamma e figlio, poi, sono stati trasportati all’ospedale tramite un elicottero dell’Areus proveniente da Olbia.

