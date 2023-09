Arriva la connessione ultraveloce a Sos Enattos, nel sito che vorrebbe ospitare l’Einstein Telescope.

Il futuro enorme telescopio per le onde gravitazionali che potrebbe nascere a Lula, è stato connesso alla rete di connessione ultraveloce Garr.

I lavori hanno permesso di mettere in connessione il laboratorio Sar-Grav che ha sede nell’area della ex miniera di Sos Enattos (Nuoro) dove potrebbe nascere l’Einstein Telescope, alla dorsale nazionale della ricerca Garr ad altissima velocità dedicata al mondo dell’istruzione e della ricerca.

“Con questo intervento confermiamo la forte volontà dell’amministrazione regionale nel sostenere la ricerca scientifica e la realizzazione delle grandi infrastrutture necessarie per il suo svolgimento”, ha detto Giuseppe Fasolino, assessore della Programmazione della Regione Sardegna.

La nuova connessione del sito di Sos Enattos si integra in una più ampia strategia di potenziamento della connettività per gli enti di ricerca in Sardegna, che sarà realizzata con fondi del Pnrr grazie al progetto Terabit.

