Un report annuale di Hilton dedicato alle principali tendenze di viaggio degli italiani ha visto emergere una nuova abitudine per i viaggiatori sardi.

Secondo quanto pubblicato sul Travel Trend Report 2024, durante le vacanze il 69% degli italiani guarda in media circa 2 ore al giorno di film e serie TV. Si distinguono i sardi: assieme ai siciliani sono i più propensi a trascorrere più di 3 ore davanti al piccolo schermo.

Questa tendenza riflette in particolare il desiderio di autonomia delle generazioni più giovani, che intraprendono molto più spesso dei viaggi in solitaria. E sembrano dunque più propensi a passare diverse ore in camera a seguire la propria serie tv preferita.

