Davanti ai vari poli politici che faticano a capire quali candidati a governatore e quali alleanze portare avanti, Sardigna Natzione lancia un nuovo appello per le Regionali 2024.

“Sardegna Chiama Sardegna è uscita dal campo largo. Hanno giustificato la loro uscita con un documento che condividiamo in pieno. E ritiene possa essere alla base di un dialogo tendente a trovare prospettive comuni con Sardigna Natzione e con tutte quelle forze nate in Sardegna e per la Sardegna” si legge in una nota.

Già da subito Sardigna Natzione Indipendentzia dichiara la propria disponibilità ad aprire un dialogo con Sardegna Chiama Sardegna. E a continuare gli incontri nell’area nazionalista sarda al fine di trovare una positiva e proficua saldatura che si concretizzi in una presenza alle elezioni regionali 2024.

