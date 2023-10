A due mesi dalla scomparsa della scrittrice Michela Murgia, sono tantissimi i gruppi di lettura che si organizzano per ricordare la scrittrice e attivista sarda.

Tra tutti, il gruppo Telegram Purple Square è il più attivo e conta già 10mila iscritti. Qui si trattano le tematiche affrontare dall’autrice di Cabras nei suoi romanzi e saggi pubblicati nel corso della sua carriera.

L’ultimo è nato in provincia di Trento, a Comano Terme, dove un gruppo di giovani e interessati ai temi presentati in “Accabadora” si riunirà – fisicamente – per discuterne tutti insieme e continuare a dar voce a una scrittrice e intellettuale che, a ben vedere, ha lasciato un’eredità culturale che in tanti sono pronti a cogliere.

