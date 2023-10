Tornano in piazza i comitati cittadini in difesa della sanità pubblica.

Dito puntato sulle difficoltà ad accedere alle cure ma non solo: mancano nell’isola 473 medici di medicina generale e gli ospedali non sono da meno soprattutto quelli dei territori, in cui da anni si assiste a una migrazione verso altri nosocomi dell’isola e della penisola.

Manifestazioni a Nuoro ed Alghero: il comitato territoriale di Nuoro con 20 sigle associate, amministratori comunali e centinaia di cittadini hanno manifestato davanti all’ospedale San Francesco a Nuoro e sollevato i temi del “degrado del sistema sanitario pubblico in Sardegna”.

“Solo uniti si vince – ha detto Alessandro Rosas presidente del coordinamento dei comitati sardi per la sanità Pubblica – Gireremo i territori dal nord al sud della Sardegna e attraverso i comitati denunceremo la gravi carenze del nostro sistema sanitario in difesa della sanità pubblica”.

Corteo ad Alghero dove i comitati ribadiscono: “non c’è tempo da perdere, servono risorse e assunzioni, per archiviare la stagione dei tagli e dei tetti di spesa e mettere al centro i cittadini e il lavoro”.

