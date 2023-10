Era affetta da una grave malattia ematologica da cui è guarita. Nei giorni scorsi ha dato la luce ad una bambina al San Francesco di Nuoro.

Grande gioia per una donna del Nuorese, in una storia che è stata raccontata da Luigi Arru, medico ed ex assessore regionale, sui social.

“Una soddisfazione straordinaria per tutto il personale dell’Ematologia di Nuoro. La neo mamma è stata curata presso il nostro reparto per una grave malattia ematologica. È stata curata ed è guarita. Dopo la guarigione ha avuto questa gravidanza. Un bellissimo segnale di vita e di gioia” ha spiegato Arru.

