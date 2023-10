È stata condannata a due mesi e venti giorni di carcere Virginia Sanjust, ex annunciatrice Rai e volto noto della tv, originaria di Teulada.

La donna si sarebbe resa responsabile di un tentato furto a Roma, dopo essere stata sorpresa dai carabinieri mentre era intenta a rubare da un’auto in via Flaminia.

La condanna è arrivata dopo essere stata assolta in appello da un’accusa di tentata estorsione nei confronti della nonna, l’attrice Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto.

Per quanto riguarda il tentato furto, Sanjust conferma le sue responsabilità e dichiara al giudice: “Vivo in strada, ho difficoltà a trovare un modo per vivere, non ho soldi, non ho niente”.

