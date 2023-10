È stata bersaglio e obiettivo dei ‘leoni da tastiera’, ma non si è fatta certo intimidire. Questa volta a subire pesanti commenti dagli haters è la cantante sarda Maria Luisa Congiu.

Motivo? La sua professione, che oltre quella di calcare i palchi di tutta l’isola è della del gommista. Congiu scrive sui social di voler “stendere un velo pietoso su persone che, da dietro una tastiera di telefono o pc, si permettono di fare battute, perché in faccia non ne avrebbero il coraggio”.

Perché “lo splendido di turno si permette di ironizzare sul fatto che lavoro in un’officina di pneumatici, come se questo fosse un disonore o un difetto – scrive Congiu -. Al contrario è motivo di orgoglio per me tenere attiva l’attività che con Pasqualino abbiamo costruito dal nulla a suon di sacrifici e sudore”.

E non poteva non concludere con un’espressione in sardo: “Se qualche altro ‘splendido’ penserà di ferirmi con battute di bassa lega può farsene una ragione, a paraulas macas, orijas surdas”.

