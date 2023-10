Nicolò Barella ha deciso di intervenire sul caso scommesse. Dopo esser stato inserito in una lista falsa di nomi ed esser stato citato da una presunta talpa di Fabrizio Corona, il centrocampista cagliaritano ha smentito ogni coinvolgimento.

“Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per di più sul mio lavoro)” ha scritto in una storia sui social.

In questo modo il giocatore ha voluto rispondere a Maurizio Petra che, sul quotidiano La Verità, lo aveva tirato in ballo. Petra sembrerebbe la talpa che sta passando le informazioni a Corona in merito al caso scommesse.

Barella ha attaccato soprattutto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. “L’unica verità è che siete dei pagl***ci. Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa me**a. Per questo da oggi passerò per vie legali”.

Una settimana fa Cagliaripad aveva categoricamente smentito ogni coinvolgimento di Barella. Dalle nostre fonti, non risulta né indagato né preso in considerazione dalle indagini in corso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it