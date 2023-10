Cagliari ha un nuovo candidato sindaco per le elezioni comunali del 2024: si tratta dell’ex assessore Giuseppe Farris. L’annuncio con un video girato sul colle San Michele.

Avvocato, 56 anni, già in passato era stato vicino alla candidatura a sindaco. Uscito temporaneamente dalla politica, ritorna con un progetto civico. “Ho scelto di occuparmi delle prossime elezioni comunali promuovendo le migliori competenze della città e guardando verso quel ceto non politico che, finora, ha deciso di disinteressarsi della cosa pubblica”.

Nei 10 minuti di video, Farris attacca sia Truzzu che Zedda senza mai citarli. Ma cita i cantieri infiniti, le opere di mobilità sostenibile “insostenibili”, il traffico caotico, l’aumento dell’inquinamento, la perdita di bellezza della città, la perdita di

Infine ha annunciato una campagna d’ascolto rivolta ai cittadini. Condita da uno slogan: “Cagliari, per passione, non per mestiere”.