Il Cagliari, dopo il pareggio contro la Salernitana, non ci sta. E ai microfoni dei giornalisti non si presenta mister Ranieri, bensì il direttore sportivo Nereo Bonato. Che non le manda a dire contro l’arbitro Chiffi e gli addetti al Var.

“Quanto accaduto nel finale lascia molto amaro in bocca. Quel rigore decretato nel finale va ad inficiare un risultato che poteva essere importante per noi. Quello che è successo va contro quello che ci dicono nelle varie riunioni in cui lasciano intendere che l’indicazione è non dare rigorini”.

Ovviamente non sono mancati gli elogi alla squadra, anche se non manca l’amarezza. “La squadra ha giocato una buona partita. L’atteggiamento è stato tale che voglio fare i complimenti all’allenatore e alla squadra. Ma resta l’amarezza per quell’episodio. Il gruppo ci è rimasto molto male”.

