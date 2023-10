Ha preso a calci e pugni la compagna durante una violenta lite: un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo la richiesta di aiuto della donna.

È accaduto questa notte a Domus de Maria: l’uomo, ubriaco, ha aggredito la compagna che è stata poi trasportata in ospedale a Cagliari dal 118 per le lesioni riportate, ma non è in pericolo di vita.

L’uomo è stato trasferito nella Casa circondariale di Uta, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

