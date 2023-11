Circa duecento persone si sono ritrovate a Cagliari per un corteo antimilitarista in concomitanza con la Festa delle Forze Armate. I manifestanti si sono sono radunati in piazza Giovanni XXIII ed hanno sfilato per la città chiedendo la chiusura delle basi militari in Sardegna e lo stop alle bombe a Gaza.

Il corteo è stato promosso dal Comitato per il No, di cui fanno parte una serie di associazioni e partiti politici.

Tra i partecipanti anche Ismail Fawzi, presidente dell’associazione Amicizia Sardegna Palestina. All’Ansa ha dichiarato: “Siamo antimilitaristi e contro le basi. Per me da palestinese questa è anche l’occasione per denunciare che nei poligoni sardi vengono addestrati i piloti dell’esercito israeliano che poi bombardano la striscia di Gaza. È un momento drammatico”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it