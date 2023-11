Scoppia una nuova protesta a Cagliari, più precisamente nel quartiere Marina. Come denunciano alcuni residenti, nelle ultime settimane si stanno moltiplicando le auto parcheggiate in zona Ztl senza il pass dedicato.

“Alla Marina di tutte le auto parcheggiate (se così possiamo definire quelle parcheggiate sui marciapiedi…) 4 su 5 non hanno il pass residenti. Proseguendo nel viale Regina Margherita, nei parcheggi riservati ai residenti, su 27 auto parcheggiate 17 non hanno il pass. Poi lamentatevi se noi del quartiere ci inc@zzi@mo. Ed è così ogni santo giorno” denuncia Luca.

I residenti puntano il dito contro l’amministrazione comunale e soprattutto la Polizia Locale. “Ho chiamato per chiedere di controllare su via Roma. Ho aspettato che arrivassero, ma non si è vista neanche l’ombra di un vigile“.

Per Sandra, “non c’è la minima volontà di risolvere la situazione. Telecamere ai varchi ZTL non operative e zero controlli“.

