“Piena solidarietà e vicinanza alla popolazione della Toscana. Che nelle ultime ore si è trovata in stato di emergenza a causa delle inondazioni”. Così ha affermato il Presidente della Regione, Christian Solinas.

“Profondo cordoglio per le famiglie delle vittime e dei dispersi. Siamo a disposizione del Governatore e delle amministrazioni locali per dare il nostro contributo”.

Un messaggio di solidarietà arriva anche dall’Assessora regionale del Lavoro con delega all’emigrazione, Ada Lai.

“Siamo vicini a tutte le persone messe in ginocchio dall’alluvione. Come assessorato del Lavoro stiamo mantenendo un contatto costante con la folta comunità degli emigrati sardi in Toscana. Abbiamo già contattato la FASI e i rappresentanti dei sei circoli toscani (Campi Bisenzio, Firenze, Pisa, Isola d’Elba, Siena) per avviare una ricognizione su ogni sede e offrire il nostro aiuto. Non li lasceremo soli”.

